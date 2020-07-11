أخبار مصر | "حاسبات عين شمس" تبدأ ماراثون امتحانات البكالوريوس

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "حاسبات عين شمس" تبدأ ماراثون امتحانات البكالوريوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت صباح اليوم امتحانات طلاب السنة النهائية بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، وتستمر حتى 25 من يوليو الجاري.

وخلالها جولتها التفقدية صباح اليوم، اطمأنت أ.د. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات على انتظام العملية الامتحانية مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لضمان سلامة الطلاب والأطقم الإدارية وأعضاء هيئة التدريس رافقها خلال الجولة الدكتورة هالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأوضحت بدر، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يخوضون الامتحانات النهائية يبلغ 750 طالبا وطالبة موزعين على 35 لجنة بواقع 3 فترات.

وأكدت أن هناك طاقما طبيا على أعلى مستوى داخل الكلية مقسم على فريقين احدهما يقوم بالمرور المستمر داخل اللجان طوال مدة الامتحان للاطمئنان على سلامة الطلاب والىخر داخل العيادة لاستقبال أية حالات قد تحتاج للرعاية الطبية.

وأشارت إلى أنه تم توفير 3 مسارات لدخول وخروج الطلاب، بالإضافة إلى مدخل خاص بأعضاء هيئة التدريس، مع وجود أطقم من الإداريين والأمن الإداري لتوجيه الطلاب للوصول للجانهم الامتحانية في سهولة ويسر مع الحفاظ على المسافات الآمنة.

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كما يتم قياس الحرارة للطلاب وتوفير المطهرات للاستخدام المباشر قبل دخول اللجان.