أخبار مصر | "حاسبات عين شمس" تبدأ ماراثون امتحانات البكالوريوس

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "حاسبات عين شمس" تبدأ ماراثون امتحانات البكالوريوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأت صباح اليوم امتحانات طلاب السنة النهائية بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، وتستمر حتى 25 من يوليو الجاري.
وخلالها جولتها التفقدية صباح اليوم، اطمأنت أ.د. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات على انتظام العملية الامتحانية مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لضمان سلامة الطلاب والأطقم الإدارية وأعضاء هيئة التدريس رافقها خلال الجولة الدكتورة هالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
وأوضحت بدر، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يخوضون الامتحانات النهائية يبلغ 750 طالبا وطالبة موزعين على 35 لجنة بواقع 3 فترات.
وأكدت أن هناك طاقما طبيا على أعلى مستوى داخل الكلية مقسم على فريقين احدهما يقوم بالمرور المستمر داخل اللجان طوال مدة الامتحان للاطمئنان على سلامة الطلاب والىخر داخل العيادة لاستقبال أية حالات قد تحتاج للرعاية الطبية.
وأشارت إلى أنه تم توفير 3 مسارات لدخول وخروج الطلاب، بالإضافة إلى مدخل خاص بأعضاء هيئة التدريس، مع وجود أطقم من الإداريين والأمن الإداري لتوجيه الطلاب للوصول للجانهم الامتحانية في سهولة ويسر مع الحفاظ على المسافات الآمنة.
كما يتم قياس الحرارة للطلاب وتوفير المطهرات للاستخدام المباشر قبل دخول اللجان.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و3702 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".