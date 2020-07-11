أخبار مصر | السيسي يهنئ جنوب السودان بمناسبة يوم الاستقلال

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السيسي يهنئ جنوب السودان بمناسبة يوم الاستقلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح السبت، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.

وأصبحت جنوب السودان دولة مستقلة عام 2011، بعد الاستفتاء الذى حصل على موافقة بنسبة 98.83٪ من الأصوات، وباتت بعد ذلك عضوا في الأمم المتحدة، وبالاتحاد الأفريقي.

كما بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى رئيس منغوليا، خالتا خالتاما باتولجا، بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.