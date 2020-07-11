أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يعقد ورشة تدريبية كبرى حول انتخابات الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يعقد ورشة تدريبية كبرى حول انتخابات الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، يوم 18 يوليو الجاري، ورشة عمل كبيرة حول انتخابات مجلس الشيوخ، تتناول كل ما يتعلق بالانتخابات.

ويشارك في الورشة التدريبية، 90 إعلامياً وصحفياً، يمثلون الصحف القومية والحزبية وقنوات التليفزيون المصري والقنوات الخاصة.

ويشارك في الورشة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وتعقد بمقر معهد التدريب بماسبيرو.

وبدأ الورشة بمحاضرة للمستشار لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تليها مداخلات لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين.

يعقب ذلك جلسات نقاشية موسعة تتناول القوانين المنظمة لسير الانتخابات، والضوابط التي قررتها اللجنة في ضوء الإجراءات الاحترازية، والمعايير الدولية وإرشادات الأمم المتحدة في هذا الشأن، وأهم التجارب المستفادة من الانتخابات السابقة.

وتعقد حلقات نقاشية واسعة يديرها أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشارون محمد أبو ضيف وخالد عراق ووليد محمود، وتمت مخاطبة الصحف والقنوات لاختيار مرشحيها لحضور الورشة.

قرار الرئيس السيسي وفي وقت سابق، كان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس والهيئتان 4 سنوات. وضم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عضويته كلًا من: Advertisements - المستشار محمد عبد السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة". - أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية". - المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات". - عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة". - صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي". - نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي". - رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة". - منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات.

وكان قد أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن البلاد ستجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس ليتم الإعلان عن النتائج في الـ19 من أغسطس، وسيتم التصويت في ظل إجراءات صحية صارمة منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد.