أخبار مصر | النائب محمد المسعود: بداية مبشرة لاستعادة السياحة العالمية

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر النائب محمد المسعود: بداية مبشرة لاستعادة السياحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب: إن السياحة المصرية حققت نجاحات كييرة وغير مسبوقة بمدينة شرم الشيخ قبل ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، نظرًا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم القطاع والنهوض به.

واعتبر "المسعود" في بيان اليوم السبت، تصريحات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناءـ التى أعلن فيها أن مصر استقبلت 13 طائرة في مطار شرم الشيخ الدولى منذ الأول من يوليو وتحمل السياح من مختلف دول العالم، بداية مبشرة لعودة مصر الى مكانتها المرموقة على خريطة السياحية العالمية قبل ظهور فيروس كورونا المستجد وانتشاره بمختلف دول العالم.

وأكد "المسعود " أن اللواء خالد فودة مسئول من طراز فريد، لايعرف أي طريق سوى النجاح، مشيرًا إلى كفائته فى تنفيذ التكليفات الرئاسية باحترافية ومهنية، ويحرص بنفسه في جولات قام بها للخارج، على الترويج للسياحة المصرية ليس لشرم الشيخ وحدها، ولكن لمصر كلها.

وقال عضو مجلس النواب: إن ان أكبر دليل على ذلك تصريحات اللواء خالد فودة، والتي طالب فيها بضرورة تعريف العالم بأن مصر - خاصة شرم الشيخ والغردقة - لا تعانى من جائحة كورونا، معربا عن ثقته التامة فى قدرة الدولة المصرية على استعادة السياحة العالمية فى القريب العاجل.

إصابات ووفيات كورونا

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام مِن الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأكد المتحدث الرسمي، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و3702 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.