أخبار مصر | سعيد حساسين يشيد بجهود الحكومة للنجاه من أزمة كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سعيد حساسين يشيد بجهود الحكومة للنجاه من أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، بتعاون حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في مختلف القطاعات، لتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للسيطرة علي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكد "حساسين" في بيان اليوم السبت، أهمية تصريحات اللواء محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، التى أوضح فيها أن المطارات مزودة بأحدث الوسائل والكاميرات التي يتم من خلالها تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأن هناك تنسيقا كبيرا ومكثفا بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار، في ظل أزمة كورونا.

وأعرب عن ثقته التامة فى قدرة مصر على مواجهة جميع المشكلات والأزمات المزمنة التى عانى منها كل من قطاعى السياحة والطيران المدنى بسبب تداعيات فيروس كورونا، خاصة بعد المبادرات التاريخية والمهمة التي أطلقها البنك المركزى المصرى بقيادة المصرفى القدير طارق عامر محافظ البنك المركزى للتخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا على قطاعى السياحة والطيران تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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تنسيق مستمر

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، استقبل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، وذلك بمطار شرم الشيخ الدولي.

وأجرى الوزيران جولة بمطار شرم الشيخ، رافقهما المحافظ، حيث تابعوا الإجراءات الاحترازية التى يطبقها المطار بكل دقة كما تابعوا رحلات الوصول والسفر، وذلك فى ضوء استئناف السياحة الوافدة إلى مصر كما قاموا بزيارة بعض فنادق المدينة والتقوا ببعض السائحين وتم الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومتطلباتهم والخدمات المقدمة إليهم.

وشدد وزير الطيران المدني، على أهمية التعرف على آراء السائحين فى الإجراءات والخدمات المقدمة لهم، لأنهم سوف ينقلون تلك الصورة إلى ذويهم وحكوماتهم عند العودة إلى بلادهم.