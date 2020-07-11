أخبار مصر | شاهد.. رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل المناورة "حسم 2020"

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد.. رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل المناورة "حسم 2020" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل المناورة " حسم 2020" التى نفذتها تشكيلات من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية بأحد المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

جاء ذلك في إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وبحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وبدأت المرحلة بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة من خلال عدد من الطائرات متعددة المهام لمراكز القيادة للعدو، وذلك تزامنًا مع تنفيذ إسقاط مظلى لتأمين رأس الشاطئ.

كما نفذت عددا من الوحدات البحرية عدد من الأنشطة التدريبية فى إطار العملية البرمائية ضد الأهداف السطحية الغير نمطية، تضمنت تنفيذ رمايات للمدفعية البحرية بالأعيرة المختلفة، والضغط على الغواصات المعادية بمناطق عملها بواسطة قذائف الأعماق الصاروخية التى أصابت أهدافها بدقة مما أجبرها على الهروب وعدم تهديد التشكيل البحرى.

ونفذت مجموعات من القوات الخاصة البحرية، إغارة ناجحة على هدف ساحلى وذلك بإستخدام الزوارق السريعة التى تم دفعها من على حاملة المروحيات من طراز (ميسترال).

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فيما واصلت المدمرات والفرقاطات البحرية إطلاق عدد من الصواريخ سطح سطح إضافة إلى قيام إحدى الغواصات بإطلاق صاروخ عمق سطح وقيام إحدى التشكيلات الجوية بتنفيذ رمايات صاروخية جو سطح، بالتزامن مع تنفيذ عملية إبرار ناجحة لعناصر الصاعقة على الساحل مع وصول وسائط الإبرار على الشاطئ تحت ستر الحماية الجوية والوقاية المحققة من وسائل الدفاع الجوى.

واختتمت الفاعليات بإطلاق الوحدات البحرية لعدد من صواريخ الهاربون والهاربون المكبسل من المدمرات والغواصات كما قامت عدد من الطائرات بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة على الأهداف السطحية المعادية على الساحل وتأمين عملية الإبرار المنفذه.

كما تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القوات التى تمكنت من الإستيلاء على رأس الشاطىء وناقش القادة على كافة المستويات فى أساليب القتال وأنسب اسلوب لتحقيق المهام فى أقل وقت ممكن وبأقل خسائر ممكنة.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واعتزازهما بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة فى كافة المهام التى توكل إليهم.

وتأتي هذه المناورة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، نظرًا لما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة.