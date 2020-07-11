أخبار مصر | نقيب الصحفيين المصريين يتضامن مع نظيره الفلسطيني

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نقيب الصحفيين المصريين يتضامن مع نظيره الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مجلس نقابة الصحفيين المصريين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، تضامنه الكامل مع النقيب الفلسطيني، ونائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب، ناصر أبوبكر، لما يتعرض له، وجميع الصحفيين الفلسطينيين ونقابتهم، إلى حملات تشويه كمحاولة للنيل منهم، وهم يمارسون عملهم في ظروف صعبة وتحت وطأة الاحتلال والقمع.

وأدانت نقابة الصحفيين المصريين في بيان لها، كل الضغوط التي تمارسها النقابة الإسرائيلية للصحفيين، للتحريض ضد النقيب الفلسطيني.

وأعلنت نقابة الصحفيين المصريين، عن تضامنها الكامل مع ناصر أبوبكر وتلصحفيين الفلسطينيين، في نضالهم ضد الكيان الصهيوني الغاصب، كما تطالب جميع المنظمات والنقابات الصحفية الإقليمية والدولية، بالتضامن إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين ونقابتهم، في دفاعهم عن قضيتهم العادلة.

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