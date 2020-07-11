أخبار مصر | 700 منحة دراسية لطلاب الثانوية العامة (التفاصيل الكاملة)

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 700 منحة دراسية لطلاب الثانوية العامة (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي، 700 منحة دراسية على مدار 5 سنوات بواقع 140 منحة سنوية موزعة على كافة محافظات الجمهورية لطلاب الصف الثالث الثانوي من الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بنظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية.

وتستعرض "الخليج 365"، كافة التفاصيل حول المنحة، بالتنسيق مع الفريق الممثل للجامعة الأمريكية وهي كالآتي:

- برنامج المنح الجامعية الذي تقوم على تنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- عدد كبير من الفرص لمنح دراسية جامعية مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID لمدة أربع أو خمس سنوات قد يسبقها سنة تمهيدية حسب التخصص الدراسي لما يقرب من 140 طالب وطالبة في العام الدراسي 2021.

- البرنامج يعمل علي تعزيز رؤية مصر 2030 والاسهام في استراتيجية التنمية المستدامة لتلك الرؤية.

- تقديم فرص تعليم جامعي ترتكز علي أسس المعرفة والابتكار والبحث العلمي والتعليم التجريبي والإعداد الجيد لسوق العمل وترتكز الدراسة علي عدة مجالات كالمياه والطاقة والزراعة والتمريض وعلوم الحاسب الآلي والصحافة والتجارة والإقتصاد.

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- البرنامج يمكن الطلاب المتفوقين اكاديميًا وخاصة ذوى الإعاقة، من الإلتحاق والتميز في ظل فرص تعليمية جامعية أفضل والإسهام فى زيادة فرص العمل بعد التخرج من خلال برامج ريادة الأعمال وتنمية مهارات القيادة.

- تقديم فرص للدراسة ببعض جامعات الولايات المتحدة الأمريكية لمدة فصل دراسي واحد وتنمية مهارات اللغة الإنجليزية اللازمة للدراسة أيضًا إعداد الحاصلين على المنحة الدراسية ليصبحوا قادة المستقبل ودعاة للتنمية في مجتمعاتهم المحلية.

- للمنح الدراسية عدة معايير منها أن يكون الطالب مصري الجنسية ومقيدًا في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM طوال سنوات المرحلة الثانوية ومن المعايير الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي2019 2020 بمجموع لا يقل عن 85 %.

- المشاركة الفعالة فى أنشطة غير دراسية مثل التنمية والخدمة العامة وأنه سيراعى تحقيق التمثيل المتساوى بين الجنسين والمناطق الجغرافية في كافة المحافظات والتنوع في التخصصات الدراسية وذلك بحسب معايير القبول بالجامعات المشاركة واقسام التخصصات الدراسية.

- الجامعات المشاركة هى الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة القاهرة وعين شمس وجامعة الاسكندرية وأسيوط والمنصورة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

- آخر موعد للتقديم في 31 يوليو 2020.

ويشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالي ٣ ملايين أسرة بما يشمل حوالي ١٢ مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه.