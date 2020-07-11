أخبار مصر | أبوهشيمة يتقدمهم.. أسماء مرشحي "الشعب الجمهوري" لانتخابات مجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أبوهشيمة يتقدمهم.. أسماء مرشحي "الشعب الجمهوري" لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حزب الشعب الجمهوري، الأسماء النهائية لمرشحيه في القائمة الحزبية الموحدة، ومقاعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ.

وضمت القائمة كل من: رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس الحزب، والذي يخوض الانتخابات على قائمة الصعيد ممثلا لمحافظة بني سويف، ومعه في نفس القائمة كل من محمد عمارة عضو الحزب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثل محافظة الجيزة، وحسانين أحمد توفيق ممثلًا لمحافظة المنيا في قائمة الصعيد، ومحمد فهمي محمد أحمد صالح ممثلًا لمحافظة أسيوط، وأحمد عبد الماجد الأحمر ممثلًا لمحافظة قنا.

ودفع الحزب في قائمة القاهرة ووسط الدلتا، بإيهاب وهبة لبيب وريهام مجدي محمد عفيفي، وسامية أنسي حبيب فهمي، وفي شرق الدلتا دفع بفيبي فوزي جرجس فلمون، وباهر محمد أمين غازي.

وعلى المستوى الفردي، قرر الحزب الدفع بـ7 مرشحين، هم فؤاد سعد القاضي في دائرة مصر الجديدة، وأبو سريع عفيفي في دائرة بنها بمحافظة القليوبية، وأسامة فيهم إبراهيم منصور في دائرة قويسنا، وأحمد محمد أحمد الشعراوي في الغربية، ومحمد الرشيدي في دائرة سيدي جابر بالإسكندرية، وعبد الراضي علوان في قوص، ومحمد سعيد حسب النبي طه في الغردقة.