أخبار مصر | اجتماع موسع لبحث الترويج السياحي لمصر في أوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اجتماع موسع لبحث الترويج السياحي لمصر في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مسؤول الهيئة العامة لتنشيط السياحة المصرية، اجتماعًا موسعًا مع المدير العام لمجموعة لوكشوري تور الهولندية، بحضور ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية في وزارة السياحة والآثار.

وجاء الاجتماع لعرض وجهات النظر المشتركة في الترويج للمقاصد السياحية المصري، من داخل دول الاتحاد الأوروبي في ظل العودة التدريجية للسياحة الخارجية.

ومن ناحيته قال عبد الله أبو الزين المدير العام لمجموعة لوكشوري تور الهولندية، إنه تم التنسيق مع، هيئة تنشيط السياحة المصرية، للعمل على ترويج المقصد المصري، فى عدة دول بالاتحاد الأوروبي، لترسيخ الصورة الذهنية عن ما يتمتع به المنتج المقصد السياحي المصري.

وأشار إلى أن مساندة القطاع السياحي المصري ستكون من خلال المعارض الدولية داخل الاتحاد الأوروبي، وتسليط الضوء على المقصد السياحي المصري لإعادة تفعيله كواجهة سياحية تاريخية مفضلة للسائح الأوروبي.

وأضاف أبو الزين أن هيئة تنشيط السياحة أوصت بالتعامل مع الشركات السياحية المصرية، المدرجة وفقًا للقانون المصري تحت مظلة وزارة السياحة والآثار المصرية، وتخضع لإشرافها ضمنًا للمصداقية.

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كما أوضح أن الفترة القادمة، ستشهد ترويجًا سياحيًا مشتركًا بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة، لجعل جمهورية مصر العربية واجهة موصى بها سياحيًا على المستوى الأوربي.

ولفت إلى أن الوزارة ستقدم كافة سبل الدعم والتعاون الممكن لرفع مستوى التعاون وإنجاح التعاون ليكون له نتائج فعالة على أعلى المستويات، وسيتم الاطلاع على المعارض والمؤتمرات الدولية للمشاركة فيها.

واقترح أبو الزين استعداده لفتح شركة هولندية في مصر بكوادر مصرية وتحت سيادة القانون المصري وبمقاييس الجودة الأوربية وتعتبر تلك مبادرة هي الأولى من نوعها على المستوى الأوربي وخاصة في هذه الفترة التي تعتبر من الفترات الصعبة التي يمر بها القطاع عالميًا.

وفي ذات السياق أضاف ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بوزارة السياحة والآثار، إلى أهمية السوق المصرية لما تتمتع به من منتجات سياحية فريدة، وذلك في ضوء التزام الفنادق العاملة والحاصلة على شهادة السلامة الصحية بالإجراءات الوقائية.

ونصح أبو سديرة يالتعامل مع الشركات السياحية المصرية، وشركات الطيران الوطنية، لتسيير رحلات مباشرة، بين هولندا والمقاصد السياحية.