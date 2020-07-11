أخبار مصر | النائب خالد مشهور يحذر من كارثة نقص أدوية المناعة

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر النائب خالد مشهور يحذر من كارثة نقص أدوية المناعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أنه رغم تحذيرات عديدة أطلقتها وزارة الصحة بشأن بروتوكولات العلاج المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإعلامية باعتبار أنها تستخدم من قبل المستشفيات في علاج فيروس كورونا المستجد، إلا أن الصيدليات تشهد تهافتا من قبل المواطنين لشراء وتخزين الأدوية.

وأضاف في بيان اليوم أن إعلان وزارة الصحة والسكان عن أسماء مجموعة من الأدوية تدخل ضمن البروتوكول العلاجي للمصابين بفيروس كورونا، تسبب في انتشار حالة من التكالب على الصيدليات خلال الأيام القليلة الماضية، لشراء هذه الأدوية سواء كانوا من المصابين أو غير المصابين، إما للعلاج أو للوقاية أو لتخزينها، انتظارًا لساعة الاحتياج إليها، ما أدى إلى نقصها بصورة كبيرة داخل الصيدليات.

وأوضح أن مثل هذه السلوكيات تسببت في مخاطر جسيمة، حيث أدى إلى نقص بعض أصناف أدوية المناعة وسحبها من الصيدليات رغم أنه لا يوجد علاج فعلي للقضاء على فيروس كورونا حتى الآن، الأمر الذي يهدد حياة مرضى المناعة.

وقال إن هناك أطرافا كثيرة من مصلحتها اختفاء الأدوية مثل شركات الأدوية وثقافة ربات البيوت والاستهلاك أعلى بكثير من المعروض، والطلب العشوائي على الأدوية طبيعي أن تؤدي إلى نقص الأدوية، والمستفيد منتج الدواء والصيدليات والموزعين وهى الدائرة الطبيعية وعلينا ان نعمل على وعي المواطن.

Advertisements