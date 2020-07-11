مصر | 10 أغسطس.. إعادة محاكمة متهم بقضية اللجان النوعية

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 10 أغسطس.. إعادة محاكمة متهم بقضية اللجان النوعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة محاكمة المتهم أحمد عبدالغني، على الحكم الصادر ضده بالمؤبد، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقضية "اللجان النوعية المتقدمة"، لجلسة 10 أغسطس للشهود.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بالقضية عددا من التهم، منها أنهم في الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أغراضها.

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ورفضت دائرة الخميس " ب " بمحكمة النقض الطعن المقدم من كريم صابر، المتهم بقتل نيفين لطفي رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي الإسلامي حيث قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم الإعدام الصادر ضد المتهم من محكمة جنايات الجيزة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل قضت، بالإعدام شنقا لكريم صابر، المتهم بقتل نيفين لطفي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الإسلامي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم في أمر الاحالة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة حشيش وترامادول وهيروين، وإحراز سلاح أبيض، سرقة سيارة

وجاء بأمر إحالة المتهم كريم صابر عبدالمعطي، بأنه توجه إلى مسكن المجني عليها وتسلل إلى غرفتها وعندما استيقظت كمم فمها وعاجلها بسبعة طعنات نافذة في رقبتها وصدرها بسكين استولى عليه من المطبخ، وكان المتهم اعترف في التحقيقات، بارتكاب الواقعة وتسلله لمسكن الضحية عن طريق تسلق سور الفيلا، وكسره نافذة المطبخ واستل سكينًا ودخل غرفتها للسرقة، وحال استشعار المجني عليها به ومقاومته طعنها عدة طعنات متفرقة أودت بحياتها، كما اعترف بسرقة "جهاز آي باد، و600 دولار، و145 درهمًا إمارتيًا، وبعض متعلقاتها الشخصية"، وعند خروجه من مسكنها سرق سيارتها للهرب، إلا أنه تعرض لحادث سير، حيث اصطدم بالجزيرة الوسطى للطريق، ما دعاه لتركها وفر هاربًا، وتم العثور عليها.

وكانت وزارة الداخلية، أصدرت بيانًا كشفت فيه ملابسات الجريمة، وتبين أن المتهم يقيم بروض الفرج، وسبق اتهامه في 10 قضايا متنوعة، منها جرائم سرقة، وتجارة في المخدرات، والتعدي على أخرين بالضرب، وحيازة سلاح أبيض، وصدر ضده حكم بالحبس 3 أشهر في قضية سرقة، وكان يعمل فرد أمن بالمجمع السكني الذي كانت تسكن فيه الضحية منذ فترة، وتم فصله لسوء سلوكه وتعاطيه المخدرات، وكشفت التحقيقات أن قاتل المصرفية نيفين لطفي توجَّه إلى مسكن المجني عليها وتسلل داخل غرفتها، وعندما استيقظت من نومها أسرع وكمّم فمها وعاجلها بسبع طعنات نافذة في رقبتها وصدرها من خلال سكِّين استولى عليها من المطبخ.