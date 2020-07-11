مصر | المشدد 5 سنوات لقاتل زوجته بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المشدد 5 سنوات لقاتل زوجته بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة 25 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "عبد السلام.ع"، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بضرب زوجته حتى الموت بمنطقة السيدة زينب.

وأوضحت القضية رقم 430 لسنة 2020، جنايات السيدة زينب، والمقيدة برقم كلى 84 لسنة 2020 جنايات السيدة زينب، قيام المتهم "عبد السلام.ع" بضرب زوجته حتى الموت بدائرة قسم السيدة زينب.

وكشفت القضية عن أن المتهم تزوج عرفيًا من المجنى عليها، إلا أن نجلتها داومت سرقة المتهم ما تسبب فى نشوب شجار بين المتهم والمجنى عليها، قام على إثره المتهم بالاعتداء على زوجته بألة حادة، حتى فقدت الوعى، ثم تركها وذهب للتوب ليستيقظ وهى جثة هامدة.

"النقض" تؤيد إعدام قاتل نيفين لطفي رئيس مصرف أبو ظبي الإسلامي

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رفضت دائرة الخميس "ب" بمحكمة النقض، الطعن المقدم من كريم صابر، المتهم بقتل نيفين لطفي رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي الإسلامي حيث قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم الإعدام الصادر ضد المتهم من محكمة جنايات الجيزة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل قضت، بالإعدام شنقا لكريم صابر، المتهم بقتل نيفين لطفي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الإسلامي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم، في أمر الإحالة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة حشيش وترامادول وهيروين، وإحراز سلاح أبيض، سرقة سيارة

وجاء بأمر إحالة المتهم كريم صابر عبدالمعطي، بأنه توجه إلى مسكن المجني عليها وتسلل إلى غرفتها وعندما استيقظت كمم فمها وعاجلها بسبعة طعنات نافذة في رقبتها وصدرها بسكين استولى عليه من المطبخ، وكان المتهم اعترف في التحقيقات، بارتكاب الواقعة وتسلله لمسكن الضحية عن طريق تسلق سور الفيلا، وكسره نافذة المطبخ واستل سكينًا ودخل غرفتها للسرقة، وحال استشعار المجني عليها به ومقاومته طعنها عدة طعنات متفرقة أودت بحياتها، كما اعترف بسرقة "جهاز آي باد، و600 دولار، و145 درهمًا إمارتيًا، وبعض متعلقاتها الشخصية"، وعند خروجه من مسكنها سرق سيارتها للهرب، إلا أنه تعرض لحادث سير، حيث اصطدم بالجزيرة الوسطى للطريق، ما دعاه لتركها وفر هاربًا، وتم العثور عليها.

وكانت وزارة الداخلية، أصدرت بيانًا كشفت فيه ملابسات الجريمة، وتبين أن المتهم يقيم بروض الفرج، وسبق اتهامه في 10 قضايا متنوعة، منها جرائم سرقة، وتجارة في المخدرات، والتعدي على أخرين بالضرب، وحيازة سلاح أبيض، وصدر ضده حكم بالحبس 3 أشهر في قضية سرقة، وكان يعمل فرد أمن بالمجمع السكني الذي كانت تسكن فيه الضحية منذ فترة، وتم فصله لسوء سلوكه وتعاطيه المخدرات، وكشفت التحقيقات أن قاتل المصرفية نيفين لطفي توجَّه إلى مسكن المجني عليها وتسلل داخل غرفتها، وعندما استيقظت من نومها أسرع وكمّم فمها وعاجلها بسبع طعنات نافذة في رقبتها وصدرها من خلال سكِّين استولى عليها من المطبخ.