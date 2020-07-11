شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني سابق يجري الفحوصات الطبية لاستكمال إجراءات الترشيح لـ«الشيوخ» في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى البرلماني السابق عبدالحكيم العش، الفحوصات الطبية، لاستكمال إجراءات الترشيح لمجلس الشيوخ. ويخوض العش الانتخابات على المقعد الفردي بسوهاج ممثلا لحزب مستقبل وطن. وقال «العش» إنه يعتمد على خبراته البرلمانية التي امتدت لسنوات سابقة. [image:2:center] الوضع في مصر Advertisements

اصابات 80,235

تعافي 23,274

وفيات 3,702

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