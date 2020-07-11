شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل العجمي»: تعافي ١٠ حالات جديدة من كورونا.. وحصيلة الشفاء ترتفع لـ٣٣٢ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمي المركزي المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، تعافى ١٠ حالات جديدة من فيروس كورونا، السبت، ليصل إجمالى حالات التعافي من الفيروس إلى ٣٣٢ حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل في مارس الماضى حتى الآن.

وأوضح «مختار» أنه بلغ عدد حالات التعافي المنزلي إلى 89 حالة، فيما بلغ عدد حالات المحولة إلى المستشفى الميدانى المؤقت في المدينة الشبابية بأبي قير شرق الإسكندرية لقضاء فترة النقاهة 464 حالة.

وأضاف أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبي قير تعافوا بشكل كبير جداً من الإصابة وحالاتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط، لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد على أن يتم إخلاء أسرّة لمصابين جدد تتطلب حالاتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعى.

ولفت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعى ثابت و2 جهاز متحرك، موضحا أن المستشفى تضم 53 طبيبا و60 من هيئة التمريض.