شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: استقبال ٦٢٥ مصريًا عائدين من دولة الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني أن مطاري القاهرة وسوهاج الدوليين سيستقبلون خلال الساعات القليلة المقبلة 625 مصري عائدين من دولة الكويت، على متن 4 رحلات.

وأضافت المصادر، أن مطار القاهرة الدولي سيستقبل على مدار الـ24 ساعة القادمه رحلتين، بينما يستقبل مطار سوهاج الدولي رحلتين، مشيرة إلى أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي «شركة طيران الجزيرة الكويتية، شركة طيران النيل، وشركة العربية- مصر، وشركة فلاى إيجيبت، وشركة الخطوط الجوية الكويتية«.

ويخضع ركاب جميع الرحلة القادمة للكشف الطبي بمعرفة أطباء الحجر الصحي بالمطارات، والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.