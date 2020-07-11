شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا السياحة والطيران يتفقان على تقنين أوضاع المخيمات وتسيير رحلات لنويبع وطابا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقنين أوضاع المخيمات وتسير رحلات طيران لطابا ووضع رؤية سياحية جديدة، كانت أهم المقترحات التي خلال لقاء الدكتور خالد عناني، وزير السياحة، والطيار محمد منار عنبة، برفقتهم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبحضور اللواء محمد خريصة مدير امن جنوب سيناء وعدد كبير من المستثمرين ابرزهم المهندس سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع طابا وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء.

واستمر اللقاء لعدة ساعات بأحد المنتجعات الكبرى بمدينة طابا، وذلك لمناقشة عدد من المشكلات والمعوقات التي تواجه حركة تنشيط السياحة في تلك المنطقة.

وجرى طرح عدد كبير من المشكلات والمعوقات والتى تلخصت في عدة نقاط منها تقنين أوضاع المخيمات وتفعيل رحلات الطيران إلى مطار طابا وتطوير الطريق البرى ورفع كفاءة الخدمات الطبية والترفيهية والمطالبة بوضع رؤية تنموية من قبل الدولة تجاه تنشيط السياحة في نويبع وطابا فضلاً على أهم المشكلات وهى الديون المتراكمة على عدد من المستثمرين نتيجة عوامل خارجية مثل السيول والأحداث الدولية وفيروس كورونا وغيرها، ما أدى إلى إنحسار حركة السياحة عن تلك المنطقة.

وقال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إنه ليس لديه مانع من تسيير عدد من الرحلات لمطار طابا شريطة مساهمة المستثمرين في تلك الرحلات حتى عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية.

وطالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بأن تشكل لجنة من قبل التنمية السياحية والمحافظة لحصر المخيمات ومعرفة المستوفى الشروط والمخالف، مشيرًا إلى أن المحافظة ستمد يدها لكل ملتزم وستضرب بيد من حديد على كل متعدى على أرص الدولة، وآشار الدكتور خالد العناني وزير السياحة إنه بصدد دراسة ووضع حلول لعدد من المشاكل، بالتعاون مع الوزرات الأخرى المعنية، وأنه سيرفع مشكلة الديون إلى المستويات الأعلى في الدولة لدراسة تلك الحالات التي أضيرت بطرق غير مباشرة والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

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