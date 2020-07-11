شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بني سويف تنفذ مبادرة «هنأمن ولادنا» مع بداية الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت كلية التربية للطفولة المبكرة، اليوم السبت، انطلاق مبادرة «هنأمن ولادنا» مع بداية أول يوم امتحان للفرقة الرابعة، حيث قاموا بتوزيع واقي كامل للوجة على كل الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس لبث روح الاطمئنان بنفوس كل القائمين على سير عمل الامتحانات وكنوع من الوقاية في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

جاءت المبادرة تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، وبريادة الدكتور إبراهيم عبدالرازق عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة بنى سويف، وإشراف الدكتور أشرف العباسي وكيل كلية التربية للطفولة المبكره لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بني سويف، الدكتور مديحه مصطفي وكيل كلية التربية الطفوله المبكرة لشئون التعليم والطلاب جامعه بني سويف، الدكتور طه مبروك وكيل كلية التربية الطفوله المبكرة للدراسات العليا والبحوث جامعة بني سويف، قامت إدارة الكلية بتوفير عدد ٥٥٠ غطاء وجه «فيس شيلد» ليتم توزيعها مجانا على جميع الطالبات والعاملين وأعضاء هيئة التدريس خلال فترة اختبارات الفرقة الرابعة والمقرر أن تتم خلال الفترة من ١٢ يوليو حتي ٢٧ يوليو ٢٠٢٠م.

جدير بالذكر أن الجامعة قد وفرت كافة الادوات والوسائل اللازمة من بوابات تعقيم وكواشف حرارة والمطهرات للقاعات والمدرجات، كما قامت إدارة الكلية بوضع ونشر العلامات الإرشادية والملصقات والتعليمات الخاصة بتجنب الازدحام ومراعاة التباعد بين كافة الأفراد خلال فترة الاختبارات، ويأتي كل ذلك ضمن حملة تتبناها إدارة الكلية برعاية معالي الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف تحت شعار هنأمن ولادنا.