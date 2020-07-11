مرشح «مستقبل وطن» بسوهاج يؤدي الفحص الطبي تمهيدًا لتقدمه بانتخابات «الشيوخ»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم اللواء مجدي القاضي، مرشح حزب مستقبل وطن للفردي بسوهاج، لأداء إجراءات الفحص الطبي، تمهيدًا لتقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2020. يشار إلى أن راغبي الترشح لمجلس الشيوخ، يخضعون لإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لبيان خلو الراغبين في الترشح من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وذلك من خلال التحليل بالمعمل المشترك التابع لمديرية الصحة، وبالتنسيق مع المجلس الطبي «القومسيون»، ومستشفى الصحة النفسية بالمحافظة. مرشح حزب مستقبل وطن للفردى بسوهاج اللواء مجدى القاضى أثناء إجراء الفحص الطبى‎ مرشح حزب مستقبل وطن للفردى بسوهاج اللواء مجدى القاضى أثناء إجراء الفحص الطبى‎ مرشح حزب مستقبل وطن للفردى بسوهاج اللواء مجدى القاضى أثناء إجراء الفحص الطبى‎ مرشح حزب مستقبل وطن للفردى بسوهاج اللواء مجدى القاضى أثناء إجراء الفحص الطبى‎ الوضع في مصر

اصابات Advertisements 80,235

تعافي 23,274

وفيات 3,702

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