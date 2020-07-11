شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تنفيذ مركز شباب لخدمة منطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة الفيوم الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مركز شباب بمنطقة الإسكان الاجتماعى بالمدينة، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار توفير الخدمات اللازمة للفائزين بوحدات وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

وأشار صميدة، في بيان اليوم السبت، إلى أن المشروع يعد إضافة كبيرة للمدينة ويضم حمام سباحة تدريبيًا وحمام سباحة أطفال، وملحق به مبنى خدمات وغرف لتغيير الملابس وملعب ثلاثي وآخر خماسى وصالة جميانزيوم، ومنطقة خدمات اجتماعية، تشمل (كافيتريا – مطعم- قاعة أفراح مكتبة).

كما تفقد رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع مدرسة المتفوقين والتي يتم تنفيذها من خلال الجهاز، حيث إنه من المقرر تشغيلها العام الدراسى القادم وتعد الأولى من نوعها بمحافظة الفيوم.

كما قام بمراجعة أعمال الطرق بمنطقة ١٨٠ فداناً، بجانب المرور على عددٍ من المنشآت بالمدينة لمتابعة أعمال التعقيم بها، وشدد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تنفيذها.