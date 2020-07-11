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شكرا لقرائتكم خبر عن أمين تنظيم «مستقبل وطن» يقدم أوراق ترشحه على «فردي الشيوخ» بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدم المستشار عصام هلال، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، اليوم السبت، أوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ على المقعد الفردي، عن محافظة الجيزة حاصلا على رمزًا انتخابيًا «المسدس».
وقدم أعضاء مستقبل وطن أيضًا كلا من عادل ناصر رقم (١) رمز القلم، وأحمد قطب رقم (٣) رمز السلم، وعمر زايد رقم (٤) رمز الكتاب، وأحمد دياب رقم (٥) رمز قناة السويس، وعمرو عكاشو رقم (٦) رمز سنبلة القمح، ومحى حافظ رقم (٧) رمز الأباجورة، وعمرو القماطى رقم (٨) رمز ريموت كنترول.
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