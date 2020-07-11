شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة دمياط الجديدة يشن حملة لضبط وصلات المياه المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم شن حملة لضبط وصلات المياه المخالفة بالحي الثالث، التي يقوم بعض الأهالي بإنشائها دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز، مما يتسبب في إهدار المال العام، والتأثير بالسلب على كفاءة مرفق المياه والصرف بالمدينة لما له من أهمية قصوى.

وأشار رجب، في بيان، اليوم السبت، إلى أنه تم تنفيذ الحملة بمعرفة لجنة مشتركة من إدارات التنمية وإيرادات المياه والتشغيل والصيانة والأمن بالجهاز، والمنوط بها المرور على جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة، وذلك لضبط المخالفات غير القانونية لوصلات المياه أو وصلات الصرف غير المقننة بمعرفة الجهاز.

وأضاف رئيس الجهاز أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد كبير من الوصلات غير القانونية بأنحاء متفرقة بالحي الثالث بالمدينة، مشيراً إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين، واستمرار تلك الحملات ليلًا ونهارًا للقضاء على هذه الظاهرة تمامًا.