شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة دمياط الجديدة يشن حملة لضبط وصلات المياه المخالفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم شن حملة لضبط وصلات المياه المخالفة بالحي الثالث، التي يقوم بعض الأهالي بإنشائها دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز، مما يتسبب في إهدار المال العام، والتأثير بالسلب على كفاءة مرفق المياه والصرف بالمدينة لما له من أهمية قصوى.
وأشار رجب، في بيان، اليوم السبت، إلى أنه تم تنفيذ الحملة بمعرفة لجنة مشتركة من إدارات التنمية وإيرادات المياه والتشغيل والصيانة والأمن بالجهاز، والمنوط بها المرور على جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة، وذلك لضبط المخالفات غير القانونية لوصلات المياه أو وصلات الصرف غير المقننة بمعرفة الجهاز.
وأضاف رئيس الجهاز أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد كبير من الوصلات غير القانونية بأنحاء متفرقة بالحي الثالث بالمدينة، مشيراً إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين، واستمرار تلك الحملات ليلًا ونهارًا للقضاء على هذه الظاهرة تمامًا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
80,235
-
تعافي
23,274
-
وفيات
3,702
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز مدينة دمياط الجديدة يشن حملة لضبط وصلات المياه المخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.