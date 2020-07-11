شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تطالب بإعادة توزیع ساعات العمل للحد من تكدس الموظفین والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت منظمة الصحة العالمية بالحفاظ على سلامة الموظفين في أماكن العمل للوقاية من فيروس كوفيد-19، قائلة إنه يجب تجنبُّ الازدحام وذلك عن طريق إعادة توزیع ساعات العمل للحد من تكدس الموظفین في المساحات المشتركة مثل المداخل أو المخارج، بالإضافة إلى إعادة ترتیب نوبات العمل أو تقسیم فرق العمل أو تفعيل نظام العمل من المنزل عند توافر الإمكانية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، من بينهم مصابون فوق ال 80 عاما، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و3702 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

من جانب آخر، وفي ضوء استراتيجية وزارة الصحة والسكان لتطوير التعليم الطبى المهنى ورفع كفاءة مقدمى الخدمة الطبية وفى إطار الإتفاقية الموقعة مع كلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية، أعلنت الزمالة المصرية عن فتح باب التقدم لمنح تدريبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان متمثلة في برنامج تدريب مدربين الزمالة المصرية T2T وبرنامج التدريب على الأبحاث الاكلينيكية CSRT.

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وتكون مدة كل برنامج ٦ أشهر تقريبا عبر الانترنت من خلال ورشتي عمل أحدهما أون لاين والآخرى بالقاهرة، يتخللهما أكثر من ٨٠ محاضرة مسجلة مسبقاً بحيث يقضي المشاركون في البرامج من ٧ إلى ١٠ ساعات أسبوعيًا في دراسة المواد عبر الإنترنت والقراءات الموصى بها، ثم ورشة عمل ثالثة (مدتها ٤ أيام) في نهاية البرنامج لعدد محدود من أوائل البرنامج التدريبي ومقرها بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.