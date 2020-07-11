شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين»: صرف بدل التدريب والمعاشات الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد شبانة، الأمين العام لنقابة الصحفيين، القائم بأعمال أمين الصندوق، أن مجلس النقابة، برئاسة ضياء رشوان، اتخذ قرارا بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين بالصحف الحزبية والخاصة والمستقلة من ميزانية النقابة، وذلك لحين ورود البدل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث إن المتبع كل عام هو تأخر البدل الخاص بشهر يوليو لظروف انتهاء السنة المالية.

وقال «شبانة» إن المجلس وضع ذلك بالحسبان واتخذ قراره تقديرا لظروف الزملاء ولاقتراب موعد عيد الأضحى المبارك بنهاية الشهر الحالى، مضيفا أن جميع الأمور والخدمات بنقابة الصحفيين تسير بانضباط شديد، كما أن الأمور المالية مستقرة إلى حد كبير وتم تجهيز كل المبالغ المخصصة لبدل التدريب والتكنولوجيا وكذلك المعاشات لشهر يوليو وتزيد على ١٢ مليون جنيه، وسيتم الصرف بالمواعيد المعتادة والمحددة، في حين سيتم صرف بدل التدريب يوم الخميس المقبل ١٦ يوليو.

وأشار إلى أنه تولى أعمال أمانة الصندوق بصفة مؤقتة بتكليف من مجلس النقابة بجانب مهمته كأمين عام للنقابة لحين شفاء الزميل حسين الزناتى الذى يتعافى حاليا تماما من الكورونا، وسيتسلم مهمته من جديد قبل نهاية الشهر الحالى على أقصى تقدير.