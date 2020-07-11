شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» في المركز الثاني كأفضل أداء بمشروع صكوك أضاحي ٢٠٢٠ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة في الأوقاف بالإسكندرية، إن مديرية الإسكندرية حصلت على المركز الثاني على مستوى ١٠ مديريات كأفضل أداء بصكوك أضاحي عيد الأضحى للعام ٢٠٢٠، بنسبة تحصيل بلغت مليونًا و٩٨٧ ألفًا و٢٠٠ جنيه.
وأوضح «كاسب» أن التقييم استمر منذ بدء التحصيل للصكوك وحتى، أمس الجمعة، فيما جاء في المركز الأول مديرية أوقاف القاهرة بنسبة تحصيل بلغت ٢ مليون و٩١٦ ألفًا و٦٠٠ جنيه.
وأشار إلى أن المديرية نجحت في تحصيل ٥٥٠٠ صك، العام الماضي، فيما تستهدف تخطي هذه النسبة العام الجاري وتصدر المديريات.
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