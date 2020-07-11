محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، عن استقبال طلبات معاملات المواطنين ببعض الإدارات المختصة بالجهاز عبر البريد الالكتروني المخصص لكل إدارة، وذلك حرصاً من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر على استمرار المعاملات الخاصة بإدارات تراخيص البناء – العقارية – إدارة التنمية، وكذا الحرص على سلامة المواطنين، في ظل تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح الشربينىي في بيان اليوم، أنه تم تخصيص عنوان البريد الإلكتروني: [email protected] لاستقبال طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء بإدارة التراخيص وعنوان البريد الإلكتروني : [email protected]، لاستقبال طلبات المواطنين بادارة التنمية، وعنوان البريد الإلكتروني: [email protected]، لاستقبال طلبات المواطنين بالإدارة العقارية.
وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أنه سيتم المراجعة من قبل الإدارة المختصة والتواصل مع العملاء عبر الإيميل واستيفاء المستندات وسداد الرسوم، ومن ثم تحديد موعد للعملاء للحضور إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، لاستكمال باقي الإجراءات والمستندات.
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز ٦ أكتوبر: استقبال طلبات المواطنين بإدارات تراخيص البناء والتنمية والعقارية عبر البريد الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.