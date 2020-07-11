حي حلوان يشن حملات نظافة وتطهير لإزالة المخلفات والوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن حي حلوان بقيادة اللواء خالد شحاتة، رئيس الحي، شن عدة حملات نظافة ورفع كفاءة وتعقيم وتطهير.

وشملت الحملات، تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمختلف شوارع الحي استهدفت الحملات: طريق الأوتوستراد، وشارع صالح صبحي، وشارع ذكي، ومنطقة عرب غنيم، ومحطة المناولة، وامتداد شارع منصور، وميدان الشهداء، وشارع إسماعيل كامل، وشارع راغب، وشارع مصطفى فهمي، وشارع مسجد عزام، ومجمع المدارس، وشارع رستم من أول شارع برهان ووصولا إلى شارع عمر بن عبدالعزيز، وشارع راغب وصولا إلى شارع ثابت، وشارع عمر بن عبدالعزيز وصولا إلى شارع لاظوغلي، وشارع فيضي بحلوان.

وأوضحت أنه تم تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم بشارع أحمد أنسي ومحيط مدرسة التجارة ومدرسة العائلة المقدسة وكنيسة العائلة المقدسة بحلوان، وفي ضوء اتباع إجراءات الوقاية من انتشار الفيروسات للحفاظ على سلامة المواطنين من تداعيات كورونا، جرى تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم بمحيط المدارس بنطاق الحي ومحيط المساجد ومنطقة عين حلوان والمطافي وبمحيط نقطة عين حلوان.

كما تم القيام بأعمال كنس وتجريد ورفع كفاءة وتعقيم بشارع برهان وميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة بها، وأعمال نظافة ورفع كفاءة استهدفت منطقة المساكن الاقتصادية شارع عاطف البرقوقي والشارع الغربي وشارع حفني أبوجبل، وشارع عزبة الوالدة، وشارع الحرير، ومنطقة كفرالعلو، وشارع رايل، وشارع إسماعيل، وشارع مسجد عزام، وشارع محمود، وشارع رستم، وشارع محمد سيد أحمد بحلوان.