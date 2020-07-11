تابع حالات العزل بالفيوم.. وفاة طبيب شاب بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور ريمون عماد فرج الله، المدرس المساعد بقسم الباطنة بكلية الطب جامعة الفيوم، والذي توفي في عناية مستشفى قصر العيني الفرنساوي بعد إصابته بڤيروس كورونا المستجد. وقالت النقابة في بيان اليوم السبت، إن الدكتور ريمون كان من أوائل من تابعوا وأشرفوا على علاج كثير من حالات العزل لمصابي كورونا بمستشفى العزل الجامعي بالفيوم، ويشهد له زملاؤه وطُلابه ومرضاه على أخلاصه وحُسن خلقه. وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرته ولكل مرضاه وأصدقائه وطلابه ولكل هيئة التدريس بجامعة الفيوم.

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