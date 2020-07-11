الحجز بعد أسبوع.. ما خطوات الحصول على شقة من الإسكان بالتمويل العقاري؟ (40 ألف جنيه مقدم)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتوسطي الدخل، بعدد من المدن الجديدة بمساحات تتراوح بين 100م2 و150 م2 كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.

الطرح الجديد من صندوق الإسكان الاجتماعي يصل لـ2271 وحدة موزعة على مستوى 9 محافظات: وهي القاهرة - الجيزة – القليوبية – المنوفية - الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا)، والمشروعات (دار مصر – جنة – سكن مصر).

ويصل مقدم الحجز لشقق سكن مصر 40 ألف جنيه، وشقق دار مصر 60 الف جنيه وشقق جنة 80 ألف جنيه، بجانب مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، بداية من يوم 19 يوليو الجاري وحتى 20 أغسطس المقبل.

وجاءت مرحلة الحجز الإلكتروني على النحو التالي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق لإنشاء الحساب، حيث يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية.

- بعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع.

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- وتتضمن الرسالة رقماً كودياً يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

- يقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة (إن وجدت)، ثم بعد ذلك يقوم مقدم الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة والمُوضحة بكراسة الشروط في ملف واحد بصيغة (PDF).

- بعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم ارسال طلبكم بنجاح"، على أن يتم تقديم اصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

- وبعد حوالي عشرة أيام من غلق باب الإعلان وسداد مقدمات جدية الحجز، سيتم إتاحة فترة تصل إلى 3 أسابيع تبدأ من الأحد 30/8/2020 حتى الأحد 20/9/2020 لحجز الوحدة السكنية من خلال دخول المواطن مرة أخرى على البوابة الإلكترونية للصندوق cservices.shmff.gov.eg.

- حيث يقوم بكتابة الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع، مع العلم أنه يمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفترة بحيث تكون العبرة بالاختيار النهائي للعميل، ولكن بشرط أن يكون مبلغ مقدم جدية الحجز السابق سداده كافيا لحجز الوحدة السكنية المُختارة.

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