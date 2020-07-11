محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن مفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 6 أشخاص مرتكبي واقعة التعدي بالضرب واصابة شخص بشوارع القرية لقيامه بالتعرض لنجلتهم على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ". وضمت قائمة المتهمين: " عاطل ونجله ونجل عمه ونجله وعاطلين آخرين ". وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 6 أشخاص لقنوا شخص علقة ساخنة لتعرضه لنجلتهم عبر" الفيس بوك" في قنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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