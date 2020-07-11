ضبط 26 ألف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية خلال حملاتهم على الأسواق والمحلات بمختلف دوائر المحافظة لمكافحة جرائم الغش التجاري، من ضبط 24396 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، و1500 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة – مطهرات" تم حجبها بقصد رفع أسعارها .

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث التموين بالمديرية مفادها قيام المدير المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العامرية غرب المدينة ببيع أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وحجب مستلزمات طبية عن التداول لرفع أسعارها وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وبعد التأكد من سلامة التحريات وتقنين الإجراءات تم تفتيش المخزن وتم ضبط 24396 عبوة وقطعة أدوية ومستحضرات تجميل و1500 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة – مطهرات"، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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وتمكن ضباط المباحث بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط شخصين تخصصا في الإتجار بالمشغولات الذهبية التي تحمل دمغات مقلدة وبدون دمغات حكومية (بالمخالفة للقانون).

كانت معلومات وتحريات قد وردت لضباط المباحث بالمديرية مفادها قيام تاجر مصوغات، وآخر مدير محل مصوغات بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار في المشغولات الذهبية والتي تحمل دمغات مقلدة والآخر بدون دمغة حكومية، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكن استهدافهما وضبطهما وبتفتيش محليهما عثر بحوزة الأول على كمية من المصوغات الذهبية بعضها غير مدموغ والآخر بدمغات مقلدة بلغ وزنها 150 جراما بقيمة 119 ألفا و700 جنيه وبحوزة الثاني كمية من المصوغات الذهبية بعضها غير مدموغ والآخر بدمغات مقلدة بلغ وزنها 350 جراما بقيمة 279300 جنيه.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.