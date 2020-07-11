محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية جهودها واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" .
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع في مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا" عن ضبط 6491 قضية تموينية متنوعة، 44 قضية مقاهي مخالفة لقرار الغلق وغلق 2317 محل مخالف لمواعيد الغلق وغلق 7 أماكن أنشطة تعليمية مخالفة، وفى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط 16143 سائق نقل جماعي.
وفى مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء: تم ضبط 450 شخص بإجمالي 444 مبنى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا.
كانت هذه تفاصيل خبر تحرير 2317 مخالفة لقرار الإغلاق المحال و16 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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