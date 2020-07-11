الداخلية: القضاء على بؤرة لتجارة الهيروين يديرها عنصر إجرامي في السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية حملة لاستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "منطقة السحر والجمال" لضبط أحد العناصر الإجرامية.

وأسفرت الجهود المداهمة عن ضبط عاطل – "له معلومات جنائية"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضايا "قتل عمد - شروع في قتل - استعراض قوة - سرقة متنوعة") لمزاولته نشاط إجرامي تمثل في الإتجار بالمواد المخدرة وبخاصة مخدر الهيروين متخذاً من المنطقة مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص لحماية نشاطه الإجرامي حال استقلاله دراجة نارية" بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وعثر بحوزته على (بندقية آلية - 12طلقة من ذات العيار - 300جرام لمخدر الهيروين)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح لحماية نشاطه الآثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف العناصر الإجرامية الخطرة القائمة على عمليات بيع وترويج المواد المخدرة.