أخبار مصر | طلب إحاطة لتجديد تعاقد الـ 36 ألف معلم

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة لتجديد تعاقد الـ 36 ألف معلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدمت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التعليم والمالية، بشأن تجديد تعاقد 36 ألف معلم لسد العجز في المعلمين.
وتساءلت النائبة في طلبها: اليوم، "هل يعقل أن ٣٦ ألف معلم من أبناء مصر قضوا أعمارهم في سبيل الحصول على أعلى الدرجات العلمية لخدمة بلدهم، متوقف على قرار وزاري؟ هل من المنطقي إنهاء مصير هؤلاء المعلمين بجرة قلم!".
كما شددت على أن المعلمين ركن أساسي من أركان العملية التعليمية لا تستقيم المنظومة بدونهم، فقد استوفوا جميع الشروط والإجراءات اللازمة وخاضوا اختبارات إلكترونية، وتم إثقالهم بمزيد من الخبرات، وتكبدوا مصروفات باهظة لإنهاء أوراقهم، كما أن العلمية التعليمية في حاجة ماسة إليهم لسد العجز الصارخ بها.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و3702 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".