أخبار مصر | طلب إحاطة لتجديد تعاقد الـ 36 ألف معلم

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة لتجديد تعاقد الـ 36 ألف معلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التعليم والمالية، بشأن تجديد تعاقد 36 ألف معلم لسد العجز في المعلمين.

وتساءلت النائبة في طلبها: اليوم، "هل يعقل أن ٣٦ ألف معلم من أبناء مصر قضوا أعمارهم في سبيل الحصول على أعلى الدرجات العلمية لخدمة بلدهم، متوقف على قرار وزاري؟ هل من المنطقي إنهاء مصير هؤلاء المعلمين بجرة قلم!".

كما شددت على أن المعلمين ركن أساسي من أركان العملية التعليمية لا تستقيم المنظومة بدونهم، فقد استوفوا جميع الشروط والإجراءات اللازمة وخاضوا اختبارات إلكترونية، وتم إثقالهم بمزيد من الخبرات، وتكبدوا مصروفات باهظة لإنهاء أوراقهم، كما أن العلمية التعليمية في حاجة ماسة إليهم لسد العجز الصارخ بها.

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