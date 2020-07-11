أخبار مصر | بالصور.. نائب رئيس نائب رئيس جامعة عين شمس يطمئن على سير الامتحانات

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بالصور.. نائب رئيس نائب رئيس جامعة عين شمس يطمئن على سير الامتحانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الأستاذ الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب جولته للاطمئنان على سير الامتحانات لطلاب الفرق النهائية بمختلف الكليات.

وتفقد صباح اليوم خيمة الامتحانات التي تم إعدادها وتجهيزها على أعلى مستوى لتستوعب الطلاب من مختلف الكليات وتعقد بها الامتحانات منذ التاسعة صباحًا حتى السابعة مساءًا على فترات منتظمة ؛ بما يقلل الكثافة الطلابية ويحقق أعلى مستويات التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة حرصًا على سلامة الطلاب.

رافقه خلال الجولة أ.د. ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق ووكلاء الكليات، وأوضح عميد الكلية أن الكلية تشهد اليوم امتحانات التعليم المفتوح والتخلفات.

وكما أجرى الدكتور عبد الفتاح سعود جولة بكلية العلوم رافقه خلالها الدكتور محمد رجاء السطوحي عميد الكلية والسادة الوكلاء، حيث تجرى الامتحانات بكلية العلوم لقرابة 1200 طالب على فترتين داخل 69 لجنة، وتستمر حتى 29 من يوليو الجاري.

واطمأن الدكتور عبد الفتاح سعود على سير الامتحانات بكلية الألسن في جولة رافقه خلالها الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية والسادة الوكلاء، حيث يخوض امتحانات السنة النهائية بكلية الألسن 2500 طالب موزعين على 102 لجنة، وتعقد الامتحانات على فترتين على مدار اليوم.

وخلال الجولة الشاملة صباح اليوم، أشاد أ.د. عبد الفتاح سعود بمستوى التباعد الإجتماعي بين الطلاب، كما أطمئن لتواجد الفرق الطبية داخل كل كلية وبمختلف الاماكن المخصصة لانعقاد الامتحانات، وكذلك توافر المطهرات والمعقمات والكمامات مع التأكد من استخدامها بالشكل الصحيح.

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وشدد على ضرورة وضع الطالب لكراسة الإجابة بنفسه داخل الصناديق المخصصة لتحقيق أكبر مستويات الأمان حفاظًا على سلامة الطلاب والأطقم الإدارية والمراقبين، على أن يتم عزل تلك الصناديق لمدة 48 ساعة قبل أن يتم فتحها والتعامل معها لبدء أعمال الكنترول والتصحيح.