أخبار مصر | التضامن: تشغيل موقع حجز بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة اليوم

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر التضامن: تشغيل موقع حجز بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي، أنه سوف يتم اليوم تشغيل وتفعيل الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز لبطاقة الخدمات المتكاملة اضغط هنا، مضيفة أنه تم إرسال رسائل نصية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة الذين قاموا باستيفاء الإجراءات الخاصة بهم بمكاتب التأهيل خلال الفترة من ٣١-٣١٨ وكذلك حالات السيارات المجهزة حتى تاريخ ٦٢٠ والذين استوفوا ملفاتهم وينطبق عليهم مفهوم الإعاقة بالتوجه إلى مكتب البريد التابع لمحل السكن لاستلام بطاقات الخدمات المتكاملة اعتبارًا من منتصف الأسبوع القادم.

وأوضحت، أن تشغيل الموقع حتى يتمكن ذوي الإعاقة من تسجيل بياناتهم وحجز المواعيد الخاصة بهم على تبدأ مكاتب التأهيل في استقبال الحالات التي قامت بالتسجيل اعتبارًا من ١٥ يوليو الجاري، مؤكدة على ضرورة حجز مواعيد جديدة، حيث إنه تم الغاء كافة الحجوزات السابقة مع ضرورة رفع التقارير الطبيه الدالة على الحالة الصحية ودرجة الإعاقة وملء استمارة بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأكد خليل محمد - مدير عام الإدارة العامة للتأهيل بالوزارة، علي أن كافة مكاتب التأهيل على استعداد لاستقبال المواطنين كما تم التأكيد على مديري إدارات التأهيل بكافة محافظات الجمهورية بالاستعداد للعمل بالمنظومة الجديدة اعتبارًا من ١٥ يوليو وتهيب بالمواطنين مراعاة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وأهمها ارتداء الكمامات الواقية عند التردد على مكاتب التأهيل.

وكانت خصصت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج، خط ساخن لتلقي شكاوي واستفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة وهو 15044.

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وتهتم الوزارة بالإشخاص ذوي الإعاقة، حيث سيتم البدأ بالإعاقات الشديدة الواضحة والملحة مثل الصم وذوي الإعاقة البصرية والبتر والشلل الدماغي ومتلازمة داون وطيف التوحد وصغر أو كبر حجم الرأس وقصار القامة وسيتم الإعلان على الموقع عن إتاحة تسجيل بيانات المعاق، بحيث يتم الرد عليه مباشرة بالتوجه لأقرب مكتب تأهيل ومعه جميع الأوراق المطلوبة لتسجيل ذوي الإعاقة الشديدة ثم المتوسطة والبسيطة.

كما تسعى الوزارة للسماح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة الحصول على المعاش التأميني لوالدها كما أصبح لذوي الإعاقة أحقية الجمع بين معاشين وفقًا لقانون ذوي الإعاقة.

وأكدت على أن بطاقات الخدمات المتكاملة الخاصة بهم سيتم تجديدها كل 5 سنوات دون الحاجة إلى إعادة الكشف الطبي مرة أخرى لذوي الإعاقات المستمرة كما سيتم عمل شهادات تأهيل جديدة تحتوي على مهارات المعاق وإمكانياته.