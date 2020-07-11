أخبار مصر | شهيد جديد من الأطباء إثر إصابته بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شهيد جديد من الأطباء إثر إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل "جيش مصر الأبيض" تصدُر الصفوف الأولى في مواجهة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19)، منذ انتشاره أول مارس الماضي، وحتى الآن، حيث يقدم الأطباء ومختلف عناصر الفريق الطبي، تضحيات كبيرة للغاية.

وفي هذا السياق، نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور ريمون عماد فرج الله أسعد، المدرس المساعد بقسم الباطنة في كلية الطب جامعة الفيوم، والذي توفي في عناية مستشفي القصر العيني الفرنساوي، بعد إصابته بـ"كورونا".

وقالت النقابة في بيان صحفي، اليوم السبت: إن الدكتور ريمون كان من أوائل من تابعوا وأشرفوا على علاج كثير من حالات العزل لمصابي كورونا في مستشفي العزل الجامعي بالفيوم، ويشهد له زملاؤه وطُلابه ومرضاه على أخلاصه وحُسن خلقه".