أخبار مصر | شهيد جديد من الأطباء إثر إصابته بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شهيد جديد من الأطباء إثر إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يواصل "جيش مصر الأبيض" تصدُر الصفوف الأولى في مواجهة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19)، منذ انتشاره أول مارس الماضي، وحتى الآن، حيث يقدم الأطباء ومختلف عناصر الفريق الطبي، تضحيات كبيرة للغاية.
وفي هذا السياق، نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور ريمون عماد فرج الله أسعد، المدرس المساعد بقسم الباطنة في كلية الطب جامعة الفيوم، والذي توفي في عناية مستشفي القصر العيني الفرنساوي، بعد إصابته بـ"كورونا".
وقالت النقابة في بيان صحفي، اليوم السبت: إن الدكتور ريمون كان من أوائل من تابعوا وأشرفوا على علاج كثير من حالات العزل لمصابي كورونا في مستشفي العزل الجامعي بالفيوم، ويشهد له زملاؤه وطُلابه ومرضاه على أخلاصه وحُسن خلقه".
وقدمت النقابة خالص العزاء لأسرة الفقيد ولكل مرضاه وأصدقائه وطلابه، وهيئة التدريس بجامعة الفيوم، متابعة: "نسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".
وقالت النقابة: إن الدكتور ريمون هو الشهيد الــ 104 في صفوف الأطباء الذين توفاهم الله بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة وحتى الآن.
إصابات ووفيات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى الأمس.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و3702 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.