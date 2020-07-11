أخبار مصر | "القومي للأمومة" يشكر "الداخلية" بعد استجابتها لبلاغ "طفل البلكونة"

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "القومي للأمومة" يشكر "الداخلية" بعد استجابتها لبلاغ "طفل البلكونة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم السبت، الشكر إلى وزارة الداخلية؛ لسرعة استجابتها وتعاملها مع البلاغ المقدم من خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس بشأن الفيديو الذي تم رصده بعد تداوله وانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه طفل يجلس علي تندة بلكونة مسكنه، بمدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

وقالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، في بيان اليوم: إنه فور رصد خط نجدة الطفل لهذا الواقعة، تم تحرير بلاغ بتاريخ 10 يوليو 2020، وعلى الفور توجهت إخصائية من خط نجدة الطفل بمحافظة الشرقية إلى مدينة العاشر من رمضان وقد تحرت عن مسكن الطفل وبتأكدها من صحة الفيديو تم إبلاغ قسم شرطة أول العاشر من رمضان حيث تم اصطحاب الطفل ووالده الي ديوان القسم وتم استدعاء الأم التي كانت خارج محافظة الشرقية.

وأضحت أنه في ضوء ما تبين من أقوال شهود الواقعة والطفل واخوته ووالدته أن الطفل هو من قام بالجلوس علي تندة بلكونة مسكنه وأن الأب لدي مشاهدته له تدخل لمنعه وجاء ذلك بحضور أخصائية خط نجدة الطفل، وأخصائي لجنة حماية الطفولة بجهاز مدينة العاشر من رمضان.

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وأوردت أنه تم صرف الأب من ديوان القسم علي أن يقدم نفسه للنيابة العامة صباح اليوم لحضور التحقيقات أمام نيابة قسم أول العاشر من رمضان.

وفي هذا الصدد وجهت رئيسة المجلس، باتخاد الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة وما تداول بشأنها والتأكد من صحتها والتعامل معها وإخراج الطفل من حالة الخطر وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية للطفل حال صحة الواقعة، وفقا لحكم المادة 96 و99 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وأكدت أن خط نجدة الطفل سيقدم للنيابة العامة اليوم تقريره ببحث حالة الطفل للنيابة العامة والتوصية المناسبة؛ بمراعاة للمصلحة الفضلي للطفل

وناشدت المواطنين بضرورة اهتمامهم بالإبلاغ إلى كل ما يشكل خطر علي الطفل وذلك اتفاقا مع ما قررته المادة 98 مكرر من قانون الطفل، حتى يتمكن المجلس من التدخل في الوقت المناسب لانقاذ وحماية أطفالنا.