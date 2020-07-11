أخبار مصر | التضامن: 700 منحة دراسية لطلاب الثانوية المستفيدين من "تكافل وكرامة"

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر التضامن: 700 منحة دراسية لطلاب الثانوية المستفيدين من "تكافل وكرامة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إتاحة 700 منحة دراسية على مدار 5 سنوات بواقع 140 منحة سنوية موزعة على محافظات الجمهورية كافة، لطلاب الصف الثالث الثانوي، من الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، بنظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية، بالتنسيق مع الفريق الممثل للجامعة الأمريكية.

وقالت في بيان اليوم السبت: إن برنامج المنح الجامعية الذي تقوم علي تنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة يقدم عدد كبير من الفرص لمنح دراسية جامعية مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID لمدة 4 أو 5 سنوات قد يسبقها سنة تمهيدية حسب التخصص الدراسي لما يقرب من 140 طالبا وطالبة في العام الدراسي 2021، وذلك للحصول علي شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية الأقسام ذات الرسوم والأقسام الخاصة.

وأوضحت أن البرنامج يعمل على تعزيز رؤية مصر 2030 والإسهام في استراتيجية التنمية المستدامة لتلك الرؤية وذلك من خلال تقديم فرص تعليم جامعي ترتكز على أسس المعرفة والابتكار والبحث العلمي والتعليم التجريبي والإعداد الجيد لسوق العمل وترتكز الدراسة على عدة مجالات كالمياه والطاقة والزراعة والتمريض وعلوم الحاسب الآلي والصحافة والتجارة والاقتصاد.

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ومن ناحيتها، ذكرت راندة شاهين، مستشارة وزير التضامن الاجتماعي لمشروطية التعليم ببرنامج تكافل، أن أهداف البرنامج تمكين الطلاب المتفوقين اكاديميًا وخاصة ذوي الإعاقة، من الالتحاق والتميز في ظل فرص تعليمية جامعية أفضل والإسهام فى زيادة فرص العمل بعد التخرج من خلال برامج ريادة الأعمال وتنمية مهارات القيادة وتقديم فرص للدراسة ببعض جامعات الولايات المتحدة الأمريكية لمدة فصل دراسي واحد وتنمية مهارات اللغة الإنجليزية اللازمة للدراسة أيضًا إعداد الحاصلين على المنحة الدراسية ليصبحوا قادة المستقبل ودعاة للتنمية في مجتمعاتهم المحلية.

وتابعت أن للقبول في المنحة الدراسية عدة معايير منها أن يكون الطالب مصري الجنسية ومقيدًا في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM طوال سنوات المرحلة الثانوية ومن المعايير الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي2019 2020 بمجموع لا يقل عن 85 %، المشاركة الفعالة فى أنشطة غير دراسية مثل التنمية والخدمة العامة وأنه سيراعى تحقيق التمثيل المتساوى بين الجنسين والمناطق الجغرافية في كافة المحافظات والتنوع في التخصصات الدراسية وذلك بحسب معايير القبول بالجامعات المشاركة واقسام التخصصات الدراسية.

وأوضحت أن الجامعات المشاركة هي الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة القاهرة وعين شمس وجامعة الاسكندرية وأسيوط والمنصورة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وأن آخر موعد للتقديم في 31 يوليو 2020.