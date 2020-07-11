مصر | تقليدًا لمقطع فيديو.. طالبة تشنق طفلة في منور عقار بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تقليدًا لمقطع فيديو.. طالبة تشنق طفلة في منور عقار بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة طفلة معلقة فى منور عقار بأوسيم، وتبين أن طالبة وراء ارتكاب الواقعة تقليدًا لمقطع فيديو.

وتلقى مركز أوسيم بلاغا بالعثور على جثة طفلة 4 سنوات مقيمة بدائرة المركز داخل منور عقار مجاور للعقار سكنها مُعلقة من رقبتها بسلك كهرباء مربوط بصندوق حديدي ووجود حز حول الرقبة وما قررته والدتها أن ابنتها كانت بصحبتها حال عودتهما للمنزل ثم اختفت عن أنظارها وعلمت من الأهالي بالواقعة.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكبة الواقعة طفلة 13 سنة طالبة مقيمة بذات الناحية طرف عمتها لانفصال والديها".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها بما توصلت إليه التحريات أقرت بها واعترفت تفصيليًا بارتكابها الواقعة تقليدًا لأحد مقاطع الفيديو (حول الشنق) على موقع اليوتيوب والتي اعتادت مشاهدته وتأثرت به.

وأضافت المتهمة أنه حال سيرها بالشارع شاهدت الطفلة المجني عليها تسير بمفردها فاعتزمت تنفيذ مقطع الفيديو المُشار إليه ولدى اقترابها منها طلبت منها الأخيرة توصيلها لوالدتها فاصطحبتها إلى العقار محل الواقعة وأثناء سيرهما عثرت على سلك ( المستخدم في شنق المجني عليها) وما أن دلفا إلى المنور وضعت يدها على فم المجني عليه لبكائها ثم أعدت السلك على هيئة طوق ( مشنقة)وربطت أحد طرفيه بالقفص الحديدي الخاص بموتور المياه وأحضرت الطفلة وأوقفتها على قدميها ووضعت رأسها داخل الطوق ثم سحبت قدمها فسقطت المجني عليه في وضع الشنق وتركتها وانصرفت.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة مقتل شاب ويدعى "سيد" سائق توك توك على يد صديقه "رامي" ويعمل نقاش.

أوضحت التحقيقات، أن المتهم ترك عمله في الفترة الأخيرة، نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة، ما أدى إلى انفصال زوجته عنه وتركها لمسكن الزوجية مع أولادها، ما جعله يمر بضائقة نفسية، ويتوهم أن آخرين يصنعوا له أعمال سحر وشعوذة.

وأمرت النيابة، بعرضه على الطب النفسي لبيان ما إذا كان مريضا نفسيا من عدمه.

وأفادت التحقيقات، في وقت سابق بأن المتهم مريضًا نفسيًا، وقتل صديقه "سيد" الذي يعاني من إعاقة في قدمه، لتوهمه بأنه وراء "عمل سحر" له، فاستغل المتهم عدم وجود زوجته لانفصاله عنها، وتردد المجني عليه الدائم في منزله، ليرتكب جريمته، وفي يوم الجريمة خنقه بقطعة قماش وضعها حول رقبته ثم وضع قطعة خشبية في أماكن حساسة بجسد صديقه القتيل، وألقى بجثته من الطابق الثالث من شرفة شقته بالعقار محل سكنه.

كان الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتلقيها بلاغًا من أهالي منطقة المنيب، بالعثور على جثة شاب ملقى من أعلى عقار في الشارع، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد هشام فتحي والنقيب عمر مبارك معاوني مباحث قسم شرطة الجيزة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعي "سيد. ا" سائق "توك توك"، ملقاة من العقار محل العثور عليه، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه ويدعى "رامي" يعمل نقاش، ويعاني من مرض نفسي، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.