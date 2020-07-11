مصر | ضبط 1288 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 1288 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1288) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مصنعات الدواجن بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة ) لحيازته (3،910 طن سلع غذائية "مفروم دواجن" مجهولة المصدر قام بتعبئتها داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية) طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك محل بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (1،980 طن سلع غذائية "أرز أبيض – مكرونة"، 3432 عبوة سلع غذائية "زيت طعام – عصائر" مجهولة المصدر).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العامرية (بمحافظة الإسكندرية ) لحجبه عن التداول (1500 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة – مطهرات" بقصد رفع أسعارها – 24396 عبوة وقطعة أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة).

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ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة القاهرة) لإستيلائه على مبلغ (169448جنيه) بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والإستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم ببيعه فى السوق السوداء.

ضبط المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بدائرة مركز شرطة شبين القناطر (بمحافظة القليويبة) لتجميعه (400 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم) غير مثبتة بالدفتر الخاص بالمستودع بقصد الإتجار بها وبيعها بأزيد من السعر الرسمى بالسوق السوداء وقدرت قيمتها بملبغ (54000) جنيهًا.

وتم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها أسفرت عن ضبط عدد (225) قضية بإجمالي مضبوطات (23368) عبوة سجائر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.