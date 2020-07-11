مصر | ضبط "مدير" حول مليون جنيه من أموال الشركة لحسابه البنكي بالمعادي

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط "مدير" حول مليون جنيه من أموال الشركة لحسابه البنكي بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لاستغلاله طبيعة عمله بإحدى الشركات وإجراء 3 تحويلات بنكية من حساب الشركة إلى حساب بنكي آخر بمبالغ مالية بلغت مليون جنيه.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (مواطنين يمتلكان شركة أنظمة هندسية - كائنة بالمعادي الجديدة بالقاهرة) عن اكتشافهما وجود تحويلات مالية من حساب الشركة إلى شركة أخرى دون علمهما تقدر بحوالي مليون جنيه مصري.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء تلك الواقعة أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) إذ استغل المذكور طبيعة عمله بإدارة الشركة المذكورة كمدير بها وله حق التعامل منفردًا مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات باسم الشركة، وقام بتنفيذ 3 تحويلات بنكية من حساب الشركة إلى حساب بنكي آخر بأحد البـنوك باسمه بزعم وجود تعاملات تجارية ومالية بينهما "خلافًا للحقيقة" قدرت بحوالي مليون جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه بمسكنه المشار إليه بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعه على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط أحد الأشخاص بمنطقة عين شمس تخصص في تزوير المستندات الحكومية والشهادات التعليمية لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون – له معلومات جنائية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المستندات الحكومية والشهادات التعليمية، وتردده على دائرة القسم لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات منسوب صدورها لجهات "نقابية، تعليمية، تدريبية" جميعها مزورة – 3 هواتف محمولة).

وبمواجهته اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية وتم بإرشاده ضبط (2 جهاز إسكانر – 2 جهاز "لاب توب" – وحدة تخزين بيانات "فلاشة" تحتوى على نماذج شهادات ومحررات مصطنعة – مجموعة من الأختام والأكلاشيهات منسوب صدورهم لجهات مختلفة جميعهم مصطنعين)، وكذا (مجموعة من الكارنيهات منسوب صدورها لجهات مختلفة – دفتر إيصالات إستلام مبالغ مالية "جميعها مزورة").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وألقى رجال قطاع الأمن العام، القبض على عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة بمحافظة سوهاج، وضبط بحوزته 25 قطعة سلاح ناري و33 طربة لمخدر الحشيش.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة على نطاق واسع وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة مركز شرطة طهطا، وبحوزتهما (2 طبنجة معدلة، 16 فرد رصاص محلى الصنع، 7 فرد خرطوش، كمية كبيرة من أجزاء الأسلحة النارية، 120 طلقة مختلفة الأعيرة، 2 قطعة سلاح أبيض، 23 طربة لمخدر الحشيش وكذا كمية مُجزئة لذات المخدر وزنت 5،530 كيلوجرام، كمية لمخدر الأفيون وزنت 500 جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، دراجة نارية "بدون لوحات"– ميزان).

وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (550 ألف جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.