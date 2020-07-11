مصر | "مطلوب في قضية قتل".. ضبط تاجر مخدرات في منطقة السحر والجمال

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "مطلوب في قضية قتل".. ضبط تاجر مخدرات في منطقة السحر والجمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الامنية، في ضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزته سلاح ناري بدون ترخيص وكمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، خلال استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط أحد العناصر الإجرامية (عاطل – "له معلومات جنائية"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضايا "قتل عمد - شروع في قتل - استعراض قوة - سرقة متنوعة") لمزاولته نشاط إجرامي تمثل في الاتجار بالمواد المخدرة وبخاصة مخدر الهيروين متخذًا من المنطقة المشار إليها مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص لحماية نشاطه الإجرامي حال إستقلاله دراجة نارية" بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وبحوزته (بندقية آلية - 12 طلقة من ذات العيار - 300جرام لمخدر الهيروين)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح لحماية نشاطه الآثم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر ضبطت مديرية أمن الإسكندرية أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على 6 ملايين جنيه بقصد توظيفها.

وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) وعدد (3) آخرين بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة "الخضروات والفاكهة" والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها ( 6000000 - ستة مليون جنيه)، تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانــون المشار إليــه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه المتهم المذكور وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من أحد المستشفيات باستقبال (طالبة جامعية، مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) مصابة بخلع بالكتف الأيسر وتم حجزها بالمستشفى، إثر سقوطها من إحدى السيارات حال سيرها بدائرة القسم.

وبالانتقال وسؤال المصابة أقرت بأنها حال تواجدها بأحد الشوارع بدائرة القسم صحبة شقيق خطيبها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) استقلا إحدى السيارات الأجرة "ميكروباص" لم تتمكن من التقاط أرقامها وبداخلها 3 أشخاص " أدلت بأوصافهم التقريبية " لتوصيلهما لمنطقة ألماظة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وأثناء ذلك فوجئت بقيام أحدهم بتهديد الثاني بسلاح أبيض "مطواة" في محاولة منه للاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية فقامت بفتح باب السيارة والقفز منها مما أدى إلى سقوطها أرضًا وحدوث إصابتها المشار إليها، وبسؤال الثاني "الطالب" أيد ما جاء بأقوالها وأضاف بأنه عقب تمكن سالفة الذكر من القفز من السيارة قام المتهمين بالتخلي عنه وفروا هاربين.

وأسفرت جهود فرق البحث الجنائى إلى التوصل إلى مرتكبي الواقعة وهم ثلاثة أشخاص (سائقان، عاطل، "لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة").

وتم استهدافهم وضبطهم، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض " مطواة " المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة والشروع في الاستيلاء على متعلقات المجني عليهما كرهًا عنهما تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات