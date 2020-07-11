مصر | ضبط شخصين بالإسكندرية تخصصا في الاتجار بالمشغولات الذهبية

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين بالإسكندرية تخصصا في الاتجار بالمشغولات الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين بالإسكندرية؛ تخصصا في الاتجار بالمشغولات الذهبية التي تحمل دمغات مقلدة ومن دون دمغات حكومية بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (تاجر مصوغات، وآخر مدير محل مصوغات مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار في المشغولات الذهبية والتي تحمل دمغات مقلدة والآخر بدون دمغة حكومية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكن إستهداف المذكوران وضبطهما وبتفتيش محليهما عثر بحوزة الأول على (كمية من المصوغات الذهبية بعضها غير مدموغ والأخر بدمغات مقلدة بلغ وزنها 150 جرام بقيمة 119700جنيه)، وبحوزة الثانى (كمية من المصوغات الذهبية بعضها غير مدموغ والأخر بدمغات مقلدة بلغ وزنها 350 جرام بقيمة 279300 جنيه مصرى)، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على أحد العناصر الإجرامية بالشرقية تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته 250 كيلو جرام لمخدر البانجو.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة الشرقية وله محل إقامة آخر بمحافظة الإسماعيلية "له معلومات جنائية") تخصص فى الإتجار بمخدر البانجو، متخذًا من دائرة مركز شرطة بلبيس مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، تم إستهدافه وضبطه بمسكنه، وبحيازته (كمية من مخدر البانجو وزنت 250 كيلو جرام - 100 جرام لمخدر الحشيش- سيارتين – عدد 8خزينة بندقية آلية - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (630000– ستمائة وثلاثون ألف جنيه تقريبًا).

Advertisements

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

ويقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط ١٨ قضية أمن عام، وتنفيذ ١٢٤ حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالى:

تمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، لفات سلك كهربائى) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (2509215 "إثنان مليون وخمسمائة وتسعة ألف ومائتان وخمسة وعشرون جنيه).