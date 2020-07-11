مصر | تسهيلا للإجراءات.. "الجوازات والهجرة" تسقبل كبار السن وذوي الاحتياجات والمرضى

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تسهيلا للإجراءات.. "الجوازات والهجرة" تسقبل كبار السن وذوي الاحتياجات والمرضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية، عددًا من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم التسهيلات اللازمة لهم في استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة التي تضمن سلامة المواطنين والعاملين بتلك المواقع. وتواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على الأقسام كافة التابعة للإدارة، لتقديم التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

وأكدت وزارة الداخلية، استمرار اتخاذ الإجراءات كافة، التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية كافة.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

ويقوم الأول باستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط ١٨ قضية أمن عام، وتنفيذ ١٢٤ حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالى:

تمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، لفات سلك كهربائى) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (2509215 "إثنان مليون وخمسمائة وتسعة ألف ومائتان وخمسة وعشرون جنيه.