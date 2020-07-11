شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة تنقيب روسية تغادر ميناء الغردقة بعد تبديل طاقمها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادرت سفينة روسية للتنقيب والبحث عن البترول والغاز، ميناء الغردقة البحري، صباح اليوم السبت، بعد عملية تبديل لطاقمها.

وغادرت السفينة، ميناء الغردقة، للإبحار للعبور من قناة السويس للبحر المتوسط لاستكمال رحلتها المقررة.

ووافقت السلطات الصحية بالحجر الصحي بميناء الغردقة البحري، أمس الجمعة، على الإفراج الصحي لطاقم سفينة البحث والتنقيب عن البترول والغاز «أكاديمي بريماكوف» والتي تحمل العلم الروسي وذلك لاستبدال طاقمها بآخرين من الجنسية الروسية.

وثبت من الكشف الطبي الظاهري والمناظرة الطبية وقياس درجة الحرارة عدم وجود أي أعراض لفيروس كورونا على الطاقم والسماح بالافراج الصحي عنهم والخروج من الميناء والمغادرة لبلادهم عن طريق إحدى الرحلات الجوية بمطار الغردقة الدولي.

وأكدت مصادر ملاحية بميناء الغردقة البحري أن السفينة متخصصة في البحث والتنقيب عن البترول والغاز وصلت ميناء الغردقة قادمة من ميناء مومباي الهندي وتم السماح بنزول ٤٨ شخصا من طاقمها واستبدالهم بـ29 شخص آخرين.

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سفينة تنقيب روسية

سفينة تنقيب روسية