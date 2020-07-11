شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودة الحركة السياحية والجوية.. «منار عنبة» في جولة بمطاري شرم الشيخ وطابا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، زيارة لمطار طابا الدولي الذي يعد من المطارات الواعدة في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وزير الطيران المدنى فى جولة تفقدية لمطارى شرم الشيخ وطابا الدوليين

رافق الوزير خلال الجولة -بحسب بيان السبت- الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والطيار عادل المحجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وذلك في إطار الزيارات المستمرة التي يقوم بها للمطارات ومواقع العمل المختلفة من أجل متابعة حركة العمل وجاهزية المطارات المصرية لاستقبال الرحلات الدولية والإطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والضوابط الوقائية التي أقرتها الوزارة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وزير الطيران المدنى فى جولة تفقدية لمطارى شرم الشيخ وطابا الدوليين

وزير الطيران المدنى فى جولة تفقدية لمطارى شرم الشيخ وطابا الدوليين

وتفقد الوزير أعمال التطوير التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة تشغيل المطار، كما تفقد صالات السفر والوصول التي تبلغ الطاقة الاستيعابية لها ٦٠٠ راكب-الساعة، ومنظومة الكاميرات الحرارية التي يبلغ عددها “٤” كاميرات، والإرشادات الخاصة بالتباعد الاجتماعي والعلامات الإرشادية وكذا الضوابط الاحترازية بالمطار، هذا بالإضافة إلى مركز الملاحة الجوية والبرج والحماية المدنية وأعمال تطوير المباني الإدارية وتجميل المحيط الخارجي للمطار.

وزير الطيران المدنى فى جولة تفقدية لمطارى شرم الشيخ وطابا الدوليين

وزير الطيران المدنى فى جولة تفقدية لمطارى شرم الشيخ وطابا الدوليين

كما تفقد وزير الطيران صالات السفر والوصول بمطار شرم الشيخ وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب واستراحات الخدمة المميزة وبرج المراقبة الجوية،كما أطمئن الوزير من تدقيق وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وأعمال التعقيم والتطهير التي تتم بالمطار.

وزير الطيران المدنى فى جولة تفقدية لمطارى شرم الشيخ وطابا الدوليين

وزير الطيران المدنى فى جولة تفقدية لمطارى شرم الشيخ وطابا الدوليين

وتابع منظومة الكاميرات الحرارية الجديدة التي تم تركيبها لقياس درجات الحرارة للركاب والعاملين إلكترونياً والتى يصل عددها إلى “٦” كاميرات حرارية بصالات الوصول بمبنيي الركاب رقم “١ و٢”.

وزير الطيران المدنى فى جولة تفقدية لمطارى شرم الشيخ وطابا الدوليين

وزير الطيران المدنى فى جولة تفقدية لمطارى شرم الشيخ وطابا الدوليين

وتأتي تلك الزيارات في ضوء قرار الدوله المصرية لعودة حركة التشغيل الطبيعية إلى المطارات بعد توقف دام ٣ أشهر بسبب جائحة كورونا، وتزامنًا مع عودة الحركة السياحية إلى مطارات الجذب السياحي، حيث استقبل مطار شرم الشيخ الدولى ما يقرب من ٣١٢٥ سائحاً على متن ١٦ رحلة جوية قادمة من أوكرانيا وبيلاروسيا، وذلك منذ بداية التشغيل وحتى تاريخه، كما يستعد مطار طابا لاستقبال الرحلات السياحية بأول رحلة قادمة من بولندا 29 يوليو الجاري.

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وزير الطيران المدنى فى جولة تفقدية لمطارى شرم الشيخ وطابا الدوليين

وفي ختام جولتيه توجه وزير الطيران بالشكر للعاملين بكل من المطارين على ما شهده من جهد واضح وأداء بارز ومشرف وطالب الوزير الجميع بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب والعمل على تيسير إجراءات سفرهم ووصولهم بسهولة ويسر من أجل الحفاظ على عدم التكدس في أماكن الكاونترات والجوازات وتقديم أفضل الخدمات بشكل أكثر أماناً لزائري مصر، وتدعيم كافة الجهود المصرية المبذولة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.