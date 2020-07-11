- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودة الحركة السياحية والجوية.. «منار عنبة» في جولة بمطاري شرم الشيخ وطابا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، زيارة لمطار طابا الدولي الذي يعد من المطارات الواعدة في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
رافق الوزير خلال الجولة -بحسب بيان السبت- الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والطيار عادل المحجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وذلك في إطار الزيارات المستمرة التي يقوم بها للمطارات ومواقع العمل المختلفة من أجل متابعة حركة العمل وجاهزية المطارات المصرية لاستقبال الرحلات الدولية والإطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والضوابط الوقائية التي أقرتها الوزارة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتفقد الوزير أعمال التطوير التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة تشغيل المطار، كما تفقد صالات السفر والوصول التي تبلغ الطاقة الاستيعابية لها ٦٠٠ راكب-الساعة، ومنظومة الكاميرات الحرارية التي يبلغ عددها “٤” كاميرات، والإرشادات الخاصة بالتباعد الاجتماعي والعلامات الإرشادية وكذا الضوابط الاحترازية بالمطار، هذا بالإضافة إلى مركز الملاحة الجوية والبرج والحماية المدنية وأعمال تطوير المباني الإدارية وتجميل المحيط الخارجي للمطار.
كما تفقد وزير الطيران صالات السفر والوصول بمطار شرم الشيخ وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب واستراحات الخدمة المميزة وبرج المراقبة الجوية،كما أطمئن الوزير من تدقيق وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وأعمال التعقيم والتطهير التي تتم بالمطار.
وتابع منظومة الكاميرات الحرارية الجديدة التي تم تركيبها لقياس درجات الحرارة للركاب والعاملين إلكترونياً والتى يصل عددها إلى “٦” كاميرات حرارية بصالات الوصول بمبنيي الركاب رقم “١ و٢”.
وتأتي تلك الزيارات في ضوء قرار الدوله المصرية لعودة حركة التشغيل الطبيعية إلى المطارات بعد توقف دام ٣ أشهر بسبب جائحة كورونا، وتزامنًا مع عودة الحركة السياحية إلى مطارات الجذب السياحي، حيث استقبل مطار شرم الشيخ الدولى ما يقرب من ٣١٢٥ سائحاً على متن ١٦ رحلة جوية قادمة من أوكرانيا وبيلاروسيا، وذلك منذ بداية التشغيل وحتى تاريخه، كما يستعد مطار طابا لاستقبال الرحلات السياحية بأول رحلة قادمة من بولندا 29 يوليو الجاري.
وفي ختام جولتيه توجه وزير الطيران بالشكر للعاملين بكل من المطارين على ما شهده من جهد واضح وأداء بارز ومشرف وطالب الوزير الجميع بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب والعمل على تيسير إجراءات سفرهم ووصولهم بسهولة ويسر من أجل الحفاظ على عدم التكدس في أماكن الكاونترات والجوازات وتقديم أفضل الخدمات بشكل أكثر أماناً لزائري مصر، وتدعيم كافة الجهود المصرية المبذولة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
80,235
-
تعافي
23,274
-
وفيات
3,702
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عودة الحركة السياحية والجوية.. «منار عنبة» في جولة بمطاري شرم الشيخ وطابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.