شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحذر من «مجموعات مجهولة» تروج نسخًا مزوّرة من الكتاب المقدس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من مجموعات مجهولة تتوجه إلى المسيحيين وتحاول أن تقدم لهم مجانًا كتبًا مزورةً للإنجيل المقدس وتلح عليهم لقبولها.

وأعلنت الكنيسة في بيان، السبت، رفضها التام لمحتوى هذه الكتب وغيرها من الكتب الفاسدة التي تحاول أن تجذب القارئ بإقحام عبارة «إنجيل المسيح» في عناوينها.

وأشادت الكنيسة بالبيان الصادر عن دار الكتاب المقدس بمصر، حيث إنها الجهة الوحيدة التي تتولى مسؤولية طبع الكتاب المقدس وتوزيعه من خلال الكنائس، إلى جانب مكتبات الدار.

وأكدت الكنيسة القبطية رفضها التام لهذه الكتب، التي يتنافى محتواها بشكل كامل مع أساسيات الإيمان المسيحي.

وأهابت الكنيسة بالجهات المعنية الوقوف بحزم ضد من يقف وراء هذه الإصدارات الملفقة والكاذبة التي تعبث بالسلام المجتمعي من التلاعب بنصوص الكتب المقدسة.

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