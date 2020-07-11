شكرا لقرائتكم خبر عن مدن جامعة القاهرة تواصل استقبال وتسكين الطلاب المغتربين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل مدن جامعة القاهرة، استقبال وتسكين طلاب الفرق النهائية المغتربين للإقامة بها، خلال فترة انعقاد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي والتي تبدأ بالجامعة، اليوم السبت 11 يوليو، حيث استعانت المدن الجامعية بالكواشف الحرارية وأجهزة التعقيم على بواباتها للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن المدن الجامعية استقبلت على مدار اليومين الماضيين طلاب 7 كليات وهي: الآثار، والزراعة، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والتربية النوعية، والتمريض، وتم تسكينهم في غرف منفصلة لكل طالب، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال وتسكين باقي طلاب الكليات قبل بدء امتحانتهم بيومين مع مراعاة أقصى درجات الاحتراز الممكنة للحفاظ على سلامتهم.

وقال "الخشت"، إن الجامعة قامت بعمليات تعقيم موسعة للمدن الجامعية وعددها 5 مدن جامعية وهي: مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الطلاب بمنطقة بين السرايات، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الشيخ زايد للطلاب، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة داخل المجتمع الجامعي.

ووجه رئيس الجامعة، بتوفير الرعاية الطبية الفائقة للطلاب، واتخاذ أعلى التدابير الاحترازية لمنع العدوى والحفاظ على سلامة الطلبة، كما وجه بتقديم وجبات جافة وطازجة يختار منها الطلاب حسب رغبتهم خلال فترة إقامتهم بالمدن.