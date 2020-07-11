أخبار مصر | نائب محافظ القاهرة تتفقد "الأسمرات 3" لمتابعة المشروعات الخدمية

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نائب محافظ القاهرة تتفقد "الأسمرات 3" لمتابعة المشروعات الخدمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، حي الأسمرات ٣، لمتابعة المشروعات الخدمية التي تتم بها، مؤكدة أن مدينة الشباب الرياضية أوشكت على الانتهاء.

وتضم مدينة الشباب الرياضية منطقة ملاعب كرة القدم والملاعب الخماسية والملاعب المتعددة الأغراض وحمام السباحة الأوليمبي وحمام السباحة التدريبي وحمام سباحة الأطفال والمبنى الاجتماعي وصالة الجيم، وقد تم إنشاء المدينة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وصندوق تحيا مصر.

وتابعت عبد المنعم الأعمال النهائية لمبنى التضامن الاجتماعي، ويضم خدمات الأسرة والطفولة والأسر المنتجة ومشروع ٢ كفاية للحد من الزيادة السكانية وعدد من الحضانات ومراكز خدمات المرأة والمسنين.

وطالبت النائبة بتكثيف حملات النظافة ودهانات البلدورات واعمال الاسفلت وصيانة ورفع كفاءة ميدان ونافورة تحيا مصر.

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ضبط 35 ألف طن كمامة و858 لتر كحول مجهولين بأحياء القاهرة

شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على مدير مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء، على أماكن بيع الكحول والكمامات الطبية والأسواق والمحلات والمطاعم، مؤكداَ على ضرورة الاستمرار في عملية ضبط الأسواق والأسعار وتفعيل التفتيش والرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجاري.

ومن ناحيته، قال إبراهيم عسقلاني، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية: إن الحملات التي شنتها المديرية بأحياء النزهة وشرق مدينة نصر والمقطم والقاهرة الجديدة والقطامية و15 مايو ومدينة بدر والأزبكية وعين شمس والسلام اول أسفرت عن ضبط 35 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بشركة بحي شرق مدينة نصر و858 لتر كحول بمخزنين لبيع المنظفات والمطهرات بالقاهرة الجديدة وحى المقطم.

وأضاف أنه تم ضبط 12 طن سكر و3 طن لحوم مجمدة و2 طن كبدة مجهولة المصدر و1,5 طن دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي بالقطامية وعين شمس ، كما نجحت الحملات في مصادرة 5 طن تمور مجهولة المصدر بشركة تمور بالتجمع الخامس معدة للبيع ، و2520 زجاجة خل مجهولة المصدر بمصنع للمنظفات والمطهرات بمدينة بدر و40 طن كلور بمصنع لتعبئة المواد الغذائية بمدينة بدر و1500علبة سجائر مجهولة المصدر بأحد محلات بيع السجائر بشرق مدينة نصر.

ولفت إلى أنه تم تحرير أكثر من 27 محضرا متنوعا منها عدم وجود شهادة صحية ومزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر عدم الإعلان عن الأسعار.